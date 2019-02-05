شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعلن رصد 3 ملايين جنيه للتعاقد مع 26 طبيبًا لسد العجز بالمناطق النائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الإغلاق الإداري لـ 10 مراكز وعيادات تعمل بدون ترخيص، أو لحين توفيق أوضاعها، مؤكداً أنه تم رصد 3 ملايين جنيه للتعاقد مع 26 طبيبًا من الكوادر البشرية التي لها خبرة كبيرة لسد العجز في أطباء الوحدات الصحية وخاصة في القرى والمناطق النائية.

ووجه المحافظ أثناء اجتماعه مع الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد عمر مدير منطقة التأمين الصحى، إلى ضرورة التنسيق الكامل لإنجاح العديد من المبادرات والحملات الصحية، وأيضاً القوافل العلاجية سواء الجارية أوالمخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، مؤكدا على أهمية تكثيف التوعية بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب ودور العبادة بالمساجد والكنائس، علاوة على وسائل الإعلام المختلفة والجمعيات الأهلية، فضلاً عن الدور الهام للرائدات الريفيات داخل النجوع والقرى والمناطق النائية من أجل تعريف المواطنين بأهمية الكشف عليهم وفوائد هذه الحملات التي تقدم خدماتها الصحية مجاناً وفي وقت قياسي.

وفي نفس السياق أشار الدكتور أحمد عمر إلى أنه سيتم البدء في حملة المسح لعلاج فيرس (C) لطلاب مدارس التعليم الثانوي، والتي ستبدأ من 9 فبراير الحالي وحتى 31 مارس القادم من خلال هيئة التأمين الصحي، والتي تستهدف 64 ألف و126 طالب وطالبة موزعين على 160 مدرسة حيث تقوم بأعمال المسح 14 فرقة متحركة.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى على أنه تم التحضير لحملة شلل الأطفال المحدودة والمقرر تنفيذها في الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري، والتي تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات بجميع أنحاء المحافظة وبإجمالى 246 ألف و429 طفل من خلال فرق متحركة وثابتة على مستوى جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية بإجمالى 1205 فريق عمل، لافتاً إلى أنه سيتم البدء أيضاً في حملة الوقاية من الطفيليات المعوية في الفترة من 19 إلى 28 مارس القادم، والتي تستهدف 194 ألف و961 طالب موزعين على 547 مدرسة في المرحلة الإبتدائية وهو الذي سيتوازى مع حملة السمنة والتقزم لطلاب المرحلة الإبتدائية في الفترة من 1 إلى 21 مارس القادم من خلال القيام بالفحوصات الطبية الكاملة لهؤلاء الطلاب.