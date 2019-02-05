شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 16 ألف زائر لمعرض ديارنا و4.4 مليون جنيه مبيعات خلال 14 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انتهاء فاعليات معرض ديارنا 2019 بأرض المعارض بمدينة نصر، الذى نظمته الوزارة، ويعد الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين، ومساحات العرض، حيث شارك بالمعرض الذى أقيم على مساحة عرض 5 آلاف متر مربع 500 عارض وعارضة بالمنتجات اليدوية والتراثية المتميزة بما تحمله من تراث وجودة الخامات والتصميمات المبتكرة.

وشهد المعرض على مدى 14 يوما إقبالا جماهيريا واسعا حيث بلغ عدد الزوار حتى مساء الأحد الماضى 16 ألف زائرا وقد بلغ إجمالى مبيعات المعرض منذ افتتاحه فى 21 من يناير الماضى، حتى مساء الأحد الماضى نحو 4 مليون و400 ألف جنيه.

وقد احتفى المعرض فى دورته الحالية بمحافظة أسوان كضيف شرف حيث تم افراد مساحة متميزة لمنتجات المحافظة بأعتبارها عاصمة افريقيا لعام 2019 حيث حملت المعروضات التراث الأسوانى المتميز من إشغال الخوص والاكسوارات والتوابل واشغال الجلود ذات الخامات المتميزة.

كما شهدت فعاليات المعرض تنظيم العديد من الأنشطة التى تقام لأول مرة منها العروض الفولكلورية و العروض الحية لتصنيع المنتجات اليديوية كالسجاد والفضة والجلود وغيرها إضافة إلى منطقة مخصصة للاطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب اطفالهم كما يتضمن المعرض منطقة للمأكولات المصرية التى تعبر عن البيئات المصرية المختلفه فضلا عن كون المعرض لأول مرة صديق للبيئة كما تم تنظيم 8 محاضرات تدريبية بالمعرض ناقشت سبل تمكين المرأة في المناطق الفقيرة وسبل التمويل متناهى الصغروورش تعليمية للحرف والمشغولات اليدوية.

وقد شهدت ندوة الفنانة عزة فهمى، رائدة تصميم الحلى فى العالم العربى والتى استضافها المعرض يوم السبت الماضى 2 فبراير إقبالا كبيرا وتعد فهمى من المصممين العرب الذين تركوا بصمة على التراث المعاصر وأصبحت من أشهر المصممين وهى مصممة وباحثة ومصنعة ورائدة أعمال فى مجال التنمية والتعليم التقنى.

كما شهد المعرض على مدى أيامه زيارات لعدد من كبار الشخصيات الدولية منهم راندا برى، حرم رئيس مجلس النواب اللبنانى وحرم سفير لبنان بالقاهرة وسفير دولة بيرو وحرمه بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المحلية منهم الدكتور على المصيلحىى وزير التموين والدكتور هشام فرحات وزير النقل والسفير الإسبانى بمصر.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت اعتبار عام 2019 عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استيراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية.