شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بمصر: 700 مليون يورو دعما من الوكالة الألمانية لقطاع المياه والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يوليوس جيورج لوى، السفير الألمانى فى مصر، أهمية نهر النيل كمصدر رئيسى للمياه يعتمد عليه المصريون فى الكثير من الأنشطة.

وأضاف فى كلمته اليوم بمؤتمر "اليوم المصرى الألمانى للشراكة فى قطاع مياه الشرب"، والذى تم تنظيمه تحت عنوان "حلول مستدامة وفعالة لقطاع المياه"، "نتطلع إلى مناقشة القضايا الإقليمية والتحديات المرتبطة بالمياه، وأهمها البعد السكانى والاقتصادى والزراعى والبيئى، والسياسة الخارجية، والمباحثات لإيجاد حلول مستدامة لمسألة المياه".

ولفت إلى الزيادة السكانية باعتبارها أحد التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، حيث يصل معدل النمو السكانى لـ 2.4 % سنويا ما يعكس الزيادة المطردة والمتوقعة لتصل إلى 110 ملايين نسمة خلال عام 2025، ما يمثل ضغطا على الموارد المائية فى مصر.

وأكد السفير الألمانى بمصر، ضرورة الاهتمام بإدارة المياه وتوزيعها، واستحداث أنسب الطرق وأنظمة الرى، لتوفير المياه والحفاظ على مصادرها.

وأضاف، أن قضية جودة المياه تحظى بأهمية محورية فى الأعوام القادمة، بالإضافة إلى ضرورة تغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل معها.

وأشار إلى أن قطاع المياه فى الوقت الحالى يشهد اهتماما كبيرا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر بحافظة مالية تصل إلى 700 مليون يورو، ويشمل التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، عددا من المجالات منها إنشاء المحطات وتدريب فريق من الفنيين والمتخصصين لضمان الاستدامة، أساليب زراعة أكثر كفاءة فى استخدام المياه، التخلص من المخلفات الصلبة بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وأضاف، أن مجالات التعاون تمتد للجوانب البحثية والعلمية والتنسيق مع الخبراء فى جميع أنحاء العالم، وقامت الجامعة الفنية ببرلين بإنشاء قسم لهندسة المياه مقرها الجونة فى مصر حيث يعمل الباحثون على إيجاد حلول تتعلق بجودة المياه، وإنشاء المحطات التى تعمل بالطاقة الشمسية.