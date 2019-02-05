شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات منتجات غذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة حياة كريمة لأهالى بور فؤاد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مبادرة "حياة كريمة"، التى تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنظيم قوافل لدعم الفئات الأولى بالرعاية فى مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد غدا الأربعاء، الساعة العاشرة صباحا، وذلك بالتعاون مع قيادات مديرية التموين ببورسعيد.

وتأتى قوافل حياة كريمة بعد النجاح الساحق، الذى تحقق خلال الأيام الماضية فى ملف خدمة الجمهور من خلال تقديم منتجات بأسعار مخفضة، وسيارات تجوب الشوارع لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين البسطاء والفئات الأكثر احتياجا.

وسوف تدعم المبادرة أهالى بورفؤاد بـ ثلاثة سيارات محملة بالسلع الغذائية، لتلبية احتياجات الجمهور، خاصة وأن هذه السلع مخفضة الأسعار من خلال شركة الخير لتجارة وتوزيع المواد الغذائية ببورسعيد.











