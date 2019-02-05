أكاديمية البحث العلمى تعلن فتح باب التقدم للمسابقة القومية لدعم الابتكارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للمسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع المجلس القومى للإعاقة والمجلس الأعلى للجامعات.

ويمكن للطلاب الاشتراك بمشروعات التخرج أو الابتكارات التى تخدم ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الاعاقة والتى تتسم بالابتكار والجدوى الاقتصادية ومعالجة مشكلة من مشاكلهم وقابلية الابتكار للتطبيق والجدوى الاقتصادية، ويساعد على ادماجهم فى المجتمع بشكل فعال ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمثل ذوى الاحتياجات الخاصة شريحة كبيرة من المجتمع المصرى وجزء رئيسى من قوة العمل.

وسيتم فتح باب التقدم للمسابقة اعتباراً من اليوم من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا http://forms.asrt.sci.eg/innovationsupport/ ، على أن يكون آخر موعد للتقدم فى 15 مارس 2019.

وتأتى المسابقة بناء على بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى مع المجلس القومى لشئون الإعاقة بجمهورية مصر العربية والتابع لمجلس الوزراء بهدف تعزير مشاركة متحدى الإعاقة فى كافة الأنشطة وتهيئة بيئة مناسبة لهم، حيث تعتبر قضية دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى التنمية من خلال إيجاد أفكار ابتكارية تخدم احتياجاتهم أحد القضايا التنموية المحورية على الصعيدين العالمى والمحلي، وتعد هذه المسابقة احدى نقاط الالتقاء للأهداف الاستراتيجية والمحاور المختلفة لبرنامج عمل الحكومة المصرية للفترة 2018-2022، من أجل دمجهم فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية.