شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة النهضة ومعهد إعداد القادة بحلوان لإنشاء 3 مراكز تميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، والدكتور طايع عبد اللطيف طه مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، بروتوكول تعاون بين الجامعة والمعهد يتضمن وضع خطة تكاملية بين جامعة النهضة ومركز إعداد القادة لتوعية الشباب و إعداد قيادة شبابية تسهم فى بناء الدولة بالإضافة إلى دعم برامج ريادة الأعمال لطلاب الجامعات.

ويشمل البروتوكول، إنشاء مركز لإعداد القادة بجامعة النهضة يختص بإقامة الندوات واللقاءات الثقافية على دورات و يتم اختيار المتميزين منهم لحضور الدورات المنعقدة بمعهد إعداد القادة بحلوان، وإنشاء مركز متميز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة و المجتمع المحيط بها لنشر ثقافة الإتاحة و المساواة بين جميع طوائف الشباب، وإنشاء مركز لريادة الأعمال والعمل على إعداد الطلاب لسوق العمل وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى، أن البروتوكول يأتى انطلاقا من رسالة معهد إعداد القادة والهدف المنوط به في إعداد كوادر طلابية و قيادات شبابية قادرة على تحمل المسئولية مع الوفاء بمتطلبات سوق العمل و بناء شخصية الشباب الجامعي و استكمالا لدور الجامعة سواء حكومية أو خاصة كمؤسسة تربوية تعليمية والتي تتضمن أيضاً رسالة الاهتمام بالأنشطة الطلابية البناءة بجانب الحياة الأكاديمية لتحقيق التكامل والتضافر بالجهود و الإمكانيات المتاحة.

وأشار الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، ان البروتوكول يتضمن إعداد استراتيجية لمجموعة من البرامج و الأنشطة الشبابية تعمل على تهيئة البيئة الجامعية و المجتمعية السليمة و نشر مفاهيم إتاحة المعلومة و تعميق الانتماء الوطني و نبذ العنف و التطرف الفكري و التأكيد على التمسك بالقيم والأعراف و الهوية المصرية بالإضافة إلى التنمية البشرية و التدريب للنهوض والارتقاء بالمستوى المعرفي والفني والأخلاقي و دعم الإبتكار و الإبداع.