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وجبات ساخنة لأطفال الشوارع بالزقازيق ضمن مبادرة حياة كريمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى أجهزة الدولة المصرية فى الوقت الراهن، إلى دعم الحياة الكريمة للمواطنين البسطاء والفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم الدعم المباشر لهم بالتعاون مع المجتمع المدنى والجهات الداعمة للعمل الخيرى فى مختلف محافظات الجمهورية .

 

وقد تحرك سيراً على الأقدام فريق "بسمه للإيواء"، الذى يجوب شوارع الزقازيق لتقديم وجبات ساخنه لأطفال الشوارع  ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة لإنقاذ عدد من الأطفال وإيداعهم بدار رعاية.

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