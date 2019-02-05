شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: استعدادات خاصة لمسابقة "إبداع 7" خلال منتصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة نفذت وتنفذ أنشطة كثيرة ومتنوعة فى إجازة منتصف العام تشمل كل المجالات الفنية والرياضية والاجتماعية والجوالة وغيرها.

وأضاف الخشت لـ"الخليج 365"، أنه يتم تنظيم ورش عمل ومعسكرات تدريبية فى الفنون والرسم والموسيقى والغناء ودورات فى الكرة الخماسية والقدم والسلة والتنس والسباحة، معلنا أن حمامات السباحة بالمدينة الرياضية مفتوحة فى إجازة منتصف العام للطلاب، كما أن ملاعب المدينة الرياضية وملاعب المدن الجامعية مفتوحة لهم أيضا.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه يتم تنظيم ورش فى الكتابة والقصص القصيرة وهناك استعداد خاص لمسابقة إبداع 7 خلال هذه الإجازة، قائلا: "فزنا العام الماضى بـ 23 جائزة فيها وحصلنا على الدرع العام لها ونستعد بكل قوة لها العام الحالى".