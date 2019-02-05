شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن تحديد السن المناسبة لارتداء الحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص السن المناسبة لارتداء الحجاب، جاء فى نص السؤال: (بنتى عندها 12 سنة وجسمها مليان وخايفة يكون عليا وزر إنى ما لبستهاش الحجاب لحد دلوقتي).

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( ارتداء الحجاب مرتبط بالبلوغ، وما قبله فالبنت غير مكلفة بالصلاة والصيام والحجاب، وسن البلوغ ليس له سن، إذ يبدأ من سن 9 سنوات فى بعض البيئات الحارة، ويمكن أن يتأخر فلا تأتى الدورة الشهرية حتى سن 15 سنة هجرية، وذلك نتيجة وجود خلل هرمونى، وعندها تعتبر بالغة؛ لأن البلوغ يتحدد بأمرين: الحيض، والسن 15 سنة، ومطلوب من ولى الأمر تعويد الأبناء على الطاعات مبكرا قبل الدخول فى سن التمرد، ومن ذلك الصلاة والصيام والحجاب، ولكن دون ضغط أو حرمان من حق الاستمتاع بطفولتها وعمرها الطبيعى مثل قريناتها، وذلك بالاقتداء والتدرج والتحبيب بحيث تصل سن البلوغ وقد اعتادت عليه دون قهر أو إجبار).