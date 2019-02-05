شكرا لقرائتكم خبر عن أمن المطار يحبط تهريب كمية من الحشيش داخل برطمان "مش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب حاول تهريب قطعة من مخدر الحشيش داخل برطمان "مش" لدى إنهاء إجراءات سفره متجها إلي الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر طائرة الاتحاد المتجهة إلي أبوظبي اشتبهت الخدمات الأمنية علي جهاز كشف الحقائق "X_Ray " في حقائب أحد الركاب، وبتفتيشها عثر علي برطمان مواد غذائية "مش" وبفتحه عثر على قطعة بنية اللون وزنت 250 جرام من مخدر الحشيش.

وأضافت المصادر أن اللواء أحمد الأنوار، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط للراكب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.