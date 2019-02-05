شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض الحرارة 11 درجة غدا وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود شاهين وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة بدءا من مساء اليوم، حيث تعود درجات الحرارة غدا إلى معدلاتها الطبيعية فى نفس هذا الوقت من العام.

وقال وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، فى مداخلة تليفزيونية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تسود معظم أنحاء الجمهورية، يصاحبها تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وفرص سقوط أمطار قد تصل لحد السيول بجنوب سيناء غدا الأربعاء، مشيرا إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على القاهرة اليوم وغدا.

وتوقع "شاهين" انخفاض حاد فى درجات الحرارة غدا بمعدل 11 درجة، لتسجل القاهرة 19 درجة مئوية.