شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق 4 طرق رئيسية بنطاق الوادى الجديد بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مدير المرور، 4 طرق رئيسية بنطاق محافظة الوادى الجديد، بسبب سوء الأحوال الجوية. تلقت الإدارة العامة لمرور، بلاغا من مرور الوادى الجديد، بوجود رياح محملة بالأتربة وإعاقة مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات، وعلى الفور تم غلق طريق الفرافرة وطريق ديروط الفرافرة وطريق الداخلة وطريق الفرافرة الواحات بنطاق محافظة الوادى الجديد لوجود رياح محملة بالأتربة. وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم والحد من الحوادث المرورية.

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