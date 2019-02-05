شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2019 برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية مستمرة حتى اليوم.

وأشار عبد الرؤوف إلى أنه يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية برقم الجلوس يوم الخميس المقبل، بعد أن يتم اعتمادها من الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، مؤكدا أنه سوف يتم نشرها على الفور بعد اعتمادها على موقع المديرية وبالمدارس.