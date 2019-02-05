ضبط المتهم بالحفر للتنقيب عن الآثار أسفل منزله بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط المتهم بالحفر للتنقيب عن الآثار أسفل منزله بطريقة غير مشروعة بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية قد كثفت جهودها لضبط "محمد.ع.أ"، وشهرته "هاني.أبوسريع" - 48 سنة ، عامل ببازار عطور بطابا ، ومُقيم بشارع أبو الهول بمنطقة نزلة السمان دائرة قسم شرطة الأهرام لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه والسابق استهدافه ، وتبين عدم تواجده والعثور بداخل المنزل على حفرتين بهما العديد من القطع الأثرية.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومديرية أمن جنوب سيناء عن ضبطه بمحل عمله بطابا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.