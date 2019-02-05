محافظ الجيزة يصدر قرارًا بتكليف قيادات جديدة بالوحدات والإدارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف قيادات جديدة للعمل بالوحدات المحلية والإدارات بالمحافظة، حيث شمل القرار تكليف أمير محمد محمد الأمير للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للوحدات المحلية بالمحافظة.

وكلّف المحافظ إسلام إبراهيم محمد للعمل نائبًا لرئيس حي جنوب الجيزة، وسلطان ربيع عبد المحسن للعمل بمركز ومدينة البدرشين، وهشام مظهر حسن للعمل كرئيس وحدة الكوم الأحمر.

وقال المحافظ في بيان إن قراره جاء لضخ قيادات جديدة بعدد من الأماكن التي بحاجة إلى رفع كفاءة العمل بها.