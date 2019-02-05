"يسروا".. أول تحرك من "الإفتاء" تجاه حملة "خليها تعنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

طالبت دار الإفتاء المصرية، الشباب بالمشاركة في استطلاع للرأي بشأن الحملات التي انتشرت مؤخرا، وتطالب الشباب بالعزوف عن الزواج وهي "خليها تعنس، خليك في حضن أمك، خليه ينقرض، خليه يخلل".

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، اليوم، أن المشاركة في استطلاع الرأي عبر هاشتاج "يسروا خلي المأذون يكتب، وحدة الإرشاد الأسري"، لتقديم حلول عملية للتيسير.

وكان محمد المصري مؤسس "خليها تعنس"، قال إن الحملة لا تستهدف الإساءة للفتيات، ولكن لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج، والحد من مبالغة الأهالي في تكل التكاليف.

وأضاف المصري، في أول حوار له بعد تدشينه الحملة، أن 40% من الفتيات مؤيدات للحملة، مؤكدًا أنه خشي في البداية من غضب مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة، ولكن نيته جيدة.