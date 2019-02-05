السيطرة على حريق بمعهد الإذاعة والتليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، السيطرة على حريق شب بمعهد الإذاعة والتليفزيون اليوم.
وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن سيارات الإطفاء هرعت إلى مقر المعهد بمنطقة وسط البلد وتمت السيطرة على الحريق الذي نتج عنه احتراق في أثاث أحد المكاتب ولا توجد أي إصابات ببن العاملين بالمعهد.
وتتابع الوطنية للإعلام أولا بأول مع قيادات المعهد وقطاع الأمن ملابسات الحريق الذي شب نتيجة ماس كهربائي وذلك بشكل مبدئي لحين الانتهاء من التحقيق في الأمر.
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