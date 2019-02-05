أخبار مصر | نقيب المحامين يلتقي هيئة الدفاع عن "الزيات" و"منيب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يلتقي هيئة الدفاع عن "الزيات" و"منيب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى، اليوم، سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وفدا من محامي منتصر الزيات ومحمد منيب، المحاميين المحبوسين على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء، التي من المقرر نظر معارضة الحكم الصادر فيها في التاسع من فبراير الحالي.

وأشار أحمد الباشا، المحامي وأحد أنصار المحامي منتصر الزيات، في بيان له اليوم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، إلى أن اللقاء تناول التشاور حول جلسة المحاكمة، وبحث جميع السبل لإنهاء الازمة.

كما شهد اللقاء تأكيد النقيب العام سامح عاشور سعي النقابة لحل تلك الأزمة ببذل جميع المساعي المتاحة، وكذلك تأكيده حضور جلسة المحاكمة، بالتنسيق مع هيئة الدفاع.

كانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 9 فبراير الحالي، لنظر المعارضة المقدمة من المحامي منتصر الزيات وخمسة آخرين على حكم حبسهم ثلاث سنوات في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.

