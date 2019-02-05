أخبار مصر | ننشر ماكيت مشروعه.. نقيب محامين شرق الإسكندرية ينفي تخصيص جزء من نادي جليم للتجاريين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر ماكيت مشروعه.. نقيب محامين شرق الإسكندرية ينفي تخصيص جزء من نادي جليم للتجاريين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى محمود الأمير، نقيب محامين شرق الإسكندرية، ما تردد حول تخصيص جزء من نادي محامي جليم لمصلحة نادي التجاريين، مؤكدًا استمرار أعمال ترميم وتطوير ورفع كفاءة النادي.

وأضاف الأمير، أن معدات من شركة "المقاولون العرب" وصلت لاستكمال أعمال التطوير والإنشاءات، كما وصلت شحنة حديد التسليح اللازمة، ويجري توسعة النادى بمساحة إضافية تبلغ 1000 متر، بعد التواصل مع المحافظة، لتصل المساحة الكلية إلى 3400 متر، برعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأشار نقيب شرق الإسكندرية إلى أنه تم الحصول على تراخيص عمل الترميمات والإنشاءات للمرحلة الأولى، التي من المقرر لها أن تنتهي بعد ثمانية أشهر، ويجري استخراج تصاريح المرحلة الثانية من الجهات المختصة، بالتزامن مع أعمال إنشاءات المرحلة الأولى.

ولفت الأمير إلى انتهاء جميع الرسومات والتعديلات والماكيتات الخاصة بالبناء، مضيفا أن النادي سيصبح من أرقى النوادي على مستوى الجمهورية، حيث سيتم إنشاء شاليهات سياحية، وحمامات سباحة، وقاعات للمناسبات، وملاعب رياضية.

وأكد أن ذلك يعد خطوة إيجابية وفارقة لدى المحامين، وأملا جديدا لهم لتحقيق أهدافهم، وتقديم أفضل رعاية تليق بمكانتهم، موجها الشكر للنقيب العام سامح عاشور على جهوده ودعمه المستمر لسرعة إنهاء الأزمات والمشكلات التي واجهت المشروع من بدايته.

