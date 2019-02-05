أخبار مصر | "مستقبل وطن" يواصل فعالياته الخدمية بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يواصل فعالياته الخدمية بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، زيارة لشباب الحزب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالقاهرة الجديدة.

ويأتي ذلك استمرار لفعاليات حزب مستقبل وطن، في إطار السياسة التي يتبناها الحزب من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجاني وتوزيع العلاج على المرضى؛ للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، زيارة لأعضاء الحزب لتفقد بعض المشروعات التنموية بهضبة الجلالة.

وأقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، منافذا متحركة لبيع اللحوم والسلع الغذائية، بأسعار مخفضة بقرية ندبية بمركز دمنهور وشارع الروضة بدمنهور وشارع إدارة الطرق بمدينة الرحمانية.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، دورة لكرة القدم للعاملين بالمصالح الحكومية بمدينة مطروح، تم خلالها توزيع الجوائز على المشاركين.

أيضًا نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعلية، قافلة طبية تضم مختلف التخصصات؛ لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بقرية عين غصن بمركز الإسماعلية.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، دورة تدريبية مجانية للشباب في مجال الحاسب الألي بمقر الحزب بالفيوم.

وأجرت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، 8 عمليات لمرضى العيون بالمجان بمركز دار عيون مصر بمدينة سمالوط.

أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، أقامت منافذاا متحركة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمركز أسيوط.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، حملة تجميل ونظافة ببعض الشوارع مدينة الفرافرة وتنظيم ورشة عمل عن الصناعات البيئية والحرفية واليدوية بمركز الدخلة.