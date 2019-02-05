مصر | "الرقابة الإدارية" و"الداخلية" تداهمان عصابات الهجرة غير الشرعية في 5 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرقابة الإدارية" و"الداخلية" تداهمان عصابات الهجرة غير الشرعية في 5 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، من ضبط ٤ تشكيلات عصابية منظمة ضمت ٧١ متهما من مختلف المحافظات لقيامها بالتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفاء من مصر للتعاهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار.
وأكدت معلومات هيئة الرقابة الإدارية قيام المتهمين باستخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى ١٤ دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري وذلك لتسهيل إجراءات الخروج ، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة بأقسام الشرطة وكذلك أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.
وكما أسفرت التحريات عن تورط أصحاب تلك الوقائع في جرائم الرشوة والإتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية من العملات المختلفة من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم مصر.
وبالعرض على النائب العام، أصدر قراراته لضبط كافة المتهمين، حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ ، وقد قام أكثر من ٣٠٠ فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم وجار العرض على المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
قررت محكمة جنح المرج، تأجيل محاكمة طبيب تخدير بتهمة الإهمال الطبي والتسبب فى وفاة طفل لجلسة 24 فبراير للحكم.
وقالت والدة الطفل في التحقيقات: "حجزت في مستشفى بالمرج وعملت التحاليل المطلوبة والدكتور قال لى كل حاجة مظبوطة، ودخل محمود العمليات، بعد مرور ساعتين على دخول محمود غرفة العمليات، فوجئت بالدكتور بيقولي السكر زاد عنده ولازم ياخد حقنه أنسولين مائي عن طريق المعدة، بعدها بساعة لقيتهم بيعملوا له عملية اللحمية، لقيت ابني بيضيع مني فروحت للمدير قالي هات عربية إسعاف عشان إحنا الرعاية عندنا مش كويسة"، مضيفًة: "جبت عربية إسعاف ونقلناه مستشفى تانية في منطقة عابدين، وكتبوا لي تقرير بالإنجليزي لإثبات حالة الطفل".
واستلمت النيابة التقرير الطبي الذي أدان الطبيب المسئول عن إجراء العملية، وفقا لما ذكره استشارى التخدير بمصلحة الطب الشرعى، والذي نص أن ما حدث من توقف بالقلب عقب الجراحة الأولى هو انسداد في المجرى التنفسي أثناء الإفاقة لإزالة الانبوبة قبل الإفاقة، وعدم ملاحظة المريض، وعدم اتباع القواعد الطبية وذلك لنزع الأنبوبة ونقل المريض بلا أنبوبة أو تنفس صناعي.
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