انت الان تتابع 5 مصابين بينهم أطفال بسبب عقر كلب ضال في أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت قرية وادى عبادى التابعة لمركز إدفو محافظة أسوان، قيام كلب مسعور بعقر أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص أمام منزلهم بالقرية. واستقبلت مستشفى إدفو العام، 3 أطفال بالإضافة إلى الأب والأم، مصابين بجروح متفرقة فى الوجه واليدين والفخذين، نتيجة تعرضهم لعضة كلب مسعور، أثناء قيام الأطفال باللهو أمام المنزل بقرية وادى عبادى ومحاولة الأب والأم إنقاذ أطفالهم من عضات الكلب المسعور. وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان: إن "الحالات المصابة بالعقر حالتهم مستقرة الأن عقب إخضاعهم للعلاج المناسب".

وكشف أن المستشفى استقبل 3 أطفال بالإضافة إلى الأب والأم، مصابين بجروح متفرقة في الوجه واليدين والفخذين، نتيجة تعرضهم لعقر كلب مسعور، أثناء قيام الأطفال باللهو أمام المنزل بقرية وادى عبادى، في حين تعرض الأب والأم للعقر، أثناء محاولتهم إنقاذ الأطفال .يشار إلى أن محافظة أسوان شهدت على مدار عامي 2017/ 2018