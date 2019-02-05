5 مصابين بينهم أطفال بسبب عقر كلب ضال في أسوان

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شهدت قرية وادى عبادى التابعة لمركز إدفو محافظة أسوان، قيام كلب مسعور بعقر أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص أمام منزلهم بالقرية. واستقبلت مستشفى إدفو العام، 3 أطفال بالإضافة إلى الأب والأم، مصابين بجروح متفرقة فى الوجه واليدين والفخذين، نتيجة تعرضهم لعضة كلب مسعور، أثناء قيام الأطفال باللهو أمام المنزل بقرية وادى عبادى ومحاولة الأب والأم إنقاذ أطفالهم من عضات الكلب المسعور. وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان: إن "الحالات المصابة بالعقر حالتهم مستقرة الأن عقب إخضاعهم للعلاج المناسب".
وكشف أن المستشفى استقبل 3 أطفال بالإضافة إلى الأب والأم، مصابين بجروح متفرقة في الوجه واليدين والفخذين، نتيجة تعرضهم لعقر كلب مسعور، أثناء قيام الأطفال باللهو أمام المنزل بقرية وادى عبادى، في حين تعرض الأب والأم للعقر، أثناء محاولتهم إنقاذ الأطفال .يشار إلى أن محافظة أسوان شهدت على مدار عامي 2017/ 2018
وكشف أن المستشفى استقبل 3 أطفال بالإضافة إلى الأب والأم، مصابين بجروح متفرقة في الوجه واليدين والفخذين، نتيجة تعرضهم لعقر كلب مسعور، أثناء قيام الأطفال باللهو أمام المنزل بقرية وادى عبادى، في حين تعرض الأب والأم للعقر، أثناء محاولتهم إنقاذ الأطفال .
يشار إلى أن محافظة أسوان شهدت على مدار عامي 2017/ 2018 وفاة ثلاث حالات متاثرين بإصابته بالسعار، نتيجة عقر كلاب ضاله لهم في الشوارع، من بينهم حالة استقبلتها مستشفى حميات أسوان في يونيو 2017، والتى توفت نتيجة عدم تناول مصل السعار.
وبدات الجهود البيطرية بأسوان، فى تنظيم حملة مكبرة للقضاء على الكلاب المسعورة والضالة، بمناطق، امتداد طريق السادات ومدينة ناصر و ومنطقة إمتداد حي العقاد، حتى منطقة السجل المدني الجديد وبمحيط مدرسة السلام الأكاديمي.
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