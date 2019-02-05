انت الان تتابع مدبولي يكلف بسرعة إعادة سكان منطقة «تل العقارب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة خطة تسكين المناطق العشوائية غير الآمنة، التي تم الانتهاء من تطويرها، وكذا مناقشة موقف تطوير"القاهرة التاريخية"، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، واللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وقال مدبولي إنه تواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، والتي أكدت أنه سيتم الانتهاء قريباً من تأثيث الوحدات السكنية بمنطقة "روضة السيدة زينب"، مكلفا بسرعة البدء فى إعادة سكان منطقة "تل العقارب" سابقا "روضة السيدة" حاليا، لاستلام وحداتهم الجديدة المؤثثة، كما كلف بسرعة الانتهاء من تسكين