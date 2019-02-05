شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طرق الفرافرة بالوادي الجديد لوجود رياح محملة بالأتربة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، طرق الفرافرة، و«ديروط الفرافرة»، و«الداخلة»، و«الفرافرة الواحات» بنطاق محافظة الوادي الجديد.
وقالت الإدارة إن اللواء عصام شادي، المدير العام، قرر غلق تلك الطرق، لوجود رياح محملة بالأتربة، فيما تهيب الإدارة بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر غلق طرق الفرافرة بالوادي الجديد لوجود رياح محملة بالأتربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.