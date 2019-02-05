شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طرق الفرافرة بالوادي الجديد لوجود رياح محملة بالأتربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، طرق الفرافرة، و«ديروط الفرافرة»، و«الداخلة»، و«الفرافرة الواحات» بنطاق محافظة الوادي الجديد.

وقالت الإدارة إن اللواء عصام شادي، المدير العام، قرر غلق تلك الطرق، لوجود رياح محملة بالأتربة، فيما تهيب الإدارة بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.