شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يحيل مسؤول أملاك الدولة بإحدى قرى مغاغة للنيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مسؤول أملاك الدولة بقرية أولاد الشيخ بمركز بمغاغة بالمنيا للنيابة الإدارية، لتخاذله وتباطئه في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعدي على 200 فدان أملاك دولة، وإقامة مبانٍ مخالفة عليها، وتقاعسه عن إخطار إدارة أملاك الدولة بمجلس مدينة مغاغة عن المخالفة.

قال اللواء إيهاب زهني، رئيس المركز، إن الموظف المسؤول عن أملاك الدولة بالقرية تخاذل عن اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه المتعدي على 200 فدان أرض أملاك دولة بقرية أولاد الشيخ التابعة لمجلس قروي ميانة، مما سمح للمتعدي بإقامة مبانٍ مخالفة دون أي تراخيص، والتعدي على أرض أملاك الدولة.

وكان محافظ المنيا قد أعلن أمس أن الوحدة المحلية لمركز مغاغة نجحت في استرداد 200 فدان أراضي أملاك دولة خلال حملة مكبرة للوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بقرية أولاد الشيخ، بعد إزالة التعديات والمباني المقامة عليها.