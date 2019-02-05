شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة رئيس بوركينا فاسو ووزير ألماني في المتحف المصري والأهرامات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت قرينة رئيس بوركينا فاسو، سيكا كابوريه، المتحف المصري بالتحرير، صباح الثلاثاء، على هامش زيارتها إلى مصر.

كابوريه أبدت إعجابها بجميع القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، وقالت إنها تعتزم تكرار زيارتها كونها سعيدة بكل ما شاهدته فيها، لا سيما أن مصر تحتوي على العديد من الكنوز الأثرية التي تستحق المشاهدة.

ورافق قرينة رئيس بوركينا فاسو خلال زيارتها إلى المتحف ناجية نجيب، كبير أمناء المتحف المصري بالتحرير، وصباح عبدالرازق، مدير المتحف المصري بالتحرير، واستمعت إلى الشرح عن التحنيط باستمتاع وحرص شديدين، وسألت عن كيفية حفظ الموميات وأدهشها هذا السر العظيم.

قرينة رئيس بوركينا فاسو في المتحف المصري بالتحرير

كما أعجبها مقتنيات الفرعون الصغير، الملك توت عنخ آمون، وأبدت رغبتها في مشاهدة مومياؤه الموجودة في مقبرته بوادي الملوك في الأقصر. وأجرت قرينة رئيس بوركينا فاسو زيارة أخرى إلى منطقة الأهرامات.

وعلى ذات الوتيرة، زار وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، بيتر ألتماير، منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وأعرب عن إعجابه بالأهرامات والكنوز الثقافية في مصر «التي ترمز إلى ما يمكن أن يحققه الطموح الإنساني».

قرينة رئيس بوركينا فاسو في المتحف المصري بالتحرير

وقال أشرف محيى، مدير عام آثار الهرم، إن الوزير الألماني أبدى إعجابه وانبهاره بالأهرامات وبنائها وسأل عن كيفية بناء الهرم الأكبر الذي قرأ عنه في العديد من الكتب.

وأشار «محيى» إلى أنه خلال الجولة أجرى الوزير عدة لقاءات تليفزيونية مع محطات تليفزيونية ألمانية ومصرية.

وتحدث «ألتماير» عن حقوق الإنسان والاستقرار، وقال إنهما مسألتان تتساويان في الأهمية بالنسبة لألمانيا، مُوضحا أن «ألمانيا لديها مبادئ واضحة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته، لدينا مصلحة في أن الوضع يستقر في مصر، وأن يجد الشباب وظائف».