شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» توقع بروتوكول تعاون لإنشاء أول مركز لإعداد القادة بالجامعات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، المشرف على معهد إعداد القادة بحلوان، توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة النهضة برئاسة الدكتور حسام الملاحي، لإنشاء أول مركز لإعداد القادة في الجامعات الخاصة.

وقال عبداللطيف إن توقيع بروتوكول للتعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان، وجامعة النهضة، يأتي تنفيذاً لاستراتيجية وزارة التعليم العالي لنشر فكر الأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء مركز لإعداد القادة داخل جامعة النهضة لتطبيق برامج المعهد والتي تشمل: إقامة ندوات، وعقد لقاءات لتدعيم وتنمية الانتماء الوطني، وتمهيدا لاختيار أعضاء أفواج معهد إعداد القادة، وإنشاء مراكز لريادة الأعمال داخل الجامعة، مشيرا إلى أن البرتوكول هو بداية لعقد عدة بروتوكولات مع الجامعات الخاصة الفترة المقبلة لإحياء الحياة الطلابية داخل الجامعات الخاصة من خلال إنشاء مراكز لإعداد القادة بداخلها.

جدير بالذكر أن الأنشطة الطلابية الرياضية تعد أحد بنود الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن توقيع بروتوكولات التغذية بالمستشفيات، وإقامة حملات توعية بالصحة الغذائية.