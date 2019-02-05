شكرا لقرائتكم خبر عن كرم كردي يعرض برنامجه الانتخابي خلال لقائه «صيادلة الغردقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الدكتور كرم كردي، عضو شعبة الصيدليات وعضو اتحاد الكرة المصري، والمرشح على مقعد نقيب الصيادلة، عددا من نقاط برنامجه الانتخابي خلال اجتماعه مع صيادلة مدينة الغردقة.

وقال «كردي» إن عدد الصيادلة وصل إلى ٢٣٧ ألف صيدلي، مطالبا بالحضور الكثيف للجمعية العمومية لتكون قوية ومعبرة عن هذه الأعداد.

وأكد خلال جولته بإدارة الغردقة والتفتيش الصيدلي ومستشفى الغردقة أهمية تطوير المهنة، وحماية كرامة الصيدلي، واستعادة هيبة النقابة، وعدم التقليل من قيمة الصيدلي في المجتمع، وإبعاد الدخلاء عن المهنة، وبناء نظام متكامل للتأمين الصحي للصيادلة وأسرهم ونظام تأمينات ومعاشات وزيادة موارد النقابة ولإيجاد حل نهائي وعادل لقضية ضريبة القيمة المضافة، وزيادة التعاون مع النقابات الفرعية وتقويتها ومساعدتها في حل مشاكل الصيادلة، وإنشاء صندوق للكوارث للصيادلة والصيدليات، لمساعدة أعضاء النقابة في حالات الوفاة الفجائية أو حرائق الصيدليات، وتفعيل قرار ٤٩٩ لضمان عوائد عادلة لصيادلة المجتمع والعمل على تحسين أوضاع وأداء العمل والعائد على الصيادلة، وإعطاء فرصة لصيادلة الحكومة والمستشفيات لتولي لمناصب، واستصدار التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف الخاصة بالصيادلة.

الدكتور كرم كردي عضو شعبة الصيدليات وعضو إتحاد الكرة المصري، يجتمع مع صيادلة البحر الأحمر

وأضاف أنه يسعى لتنظيم عمل التفتيش الصيدلي والارتقاء به وتوفير الحماية اللازمة ووسائل الانتقال، وتحسين العائد المادي، وإصدار كتيبات تشرح القرارات والخطوات المتبعة عند التفتيش على الصيدليات وتوضح حقوق وواجبات الصيدلي تجاه التفتيش والتعاقد مع مكاتب محاماة لتمثيل الصيادلة أمام الجهات القانونية وكيفية استعادة هيبة النقابة بعد الأحداث التي أثرت بشكل أثر سلبًا على نظرة جموع المصريين للصيادلة والمهنة ككل.