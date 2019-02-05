شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يكرم 16 طالبا من أوائل الدبلومات الفنية للعام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التعليم الفنى، 16 طالبا من أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسى الماضى 2017، 2018 بمنحهم شهادات تقدير، تحفيزا لهم على تفوقهم الدراسى والعلمى ونظرا لما حققوه من تقدم علمى.

وحصل ”الخليج 365” على أسماء الطلاب الذين تم تكريمهم وهم، محمد عبد الله عبد الحليم وسارة رجب إبراهيم وأحمد على فهمى وأمنية محمد محمود وسماح عبد العال وعمر صالح وسامي سعد وأمنية سعيد ورضا على فرغلى وسارة صابر والهام سعد إبراهيم ومريم عمرو وسندس محمد شاذلى وأحمد محمد وإيمان سيد عبده ونعمة مجدى جمال الدين عبده.

وقال الدكتور محمد مجاهد لـ"الخليج 365"، إن العام المقبل سيتم تغيير واختيار الطلاب المكرمين ضمن أوائل الدبلومات الفنية، موضحة أن هناك اهتماما كبيرا بطلاب الدبلومات الفنية.