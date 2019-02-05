شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الدولة تولى المبتكرين والمخترعين اهتماما كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن تكريم المخترعين والعباقرة فى المحافظة أقل ما يمكن تقديمه، مشيرا إلى أن المحافظة تنتظر مثل تلك الابتكارات التى تحتاجها الدولة وما قدمه فريق هندسة الطيران والفضاء بجامعة القاهرة، من جهد كبير فى تصميم طائرة بدون طيار وحصول التصميم على المركز الأول على مستوى العالم فى المسابقة التى تقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف محافظ الجيزة خلال كلمته فى حفل تكريم المبتكرين والعباقرة من أبناء محافظة الجيزة، أن الدولة تولى اهتمام كبير للعلم والمبتكرين خاصة من الشباب، باعتبارهم من سيتولون القيادة فى المستقبل، خاصة وأن الدولة فى حاجة كبيرة لمزيد من الابتكارات والاختراعات.

وأشار إلى أن القيادة السياسية والتنفيذية فى الدولة تعمل بجهد كبير على لخدمة الوطن وأبناءه لتحقيق مستقبل أفضل لجميع المصريين، مناشدا شباب المبتكرين بضرورة التوسع فى مثل تلك الابتكارات التى ترفع من مكانة العلم داخل الدولة.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذى نظمته محافظة الجيزة، لتكريم العباقرة والمبدعين من أبناء محافظة الجيزة فى مختلف المجالات الإبداعية، والابتكار، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، والدكتور محمد تاج الدين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وكرم محافظ الجيزة 16 مبتكرا من أبناء محافظة الجيزة فى مختلف المجالات تشجيعا وتدعيما للمبتكرين من أبناء محافظة الجيزة.