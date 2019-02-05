الرقابة الإدارية تضبط 4 عصابات حاولت تهجير مصريين ولاجئين إلى 14 دولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داهمت هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية 4 عصابات فى 5 محافظات ضمت 71 متهما تحايلوا على إجراءات الدولة لمنع الهجرة غير الشرعية، وحاولوا تهجير مصريين ولاجئين إلى 14 دولة أوروبية.

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