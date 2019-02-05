شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يبحث مع سفير المملكة المتحدة بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، السير جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة اليوم، لبحث سبل تعزيز موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين.

في بداية اللقاء، تم الترحيب بالسفير وتهنئته بتوليه منصب سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البريطانية فى مختلف المجالات.

كما تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات تصنيع المعدات العسكرية والمدنية، حيث تناول اللقاء التعاون في مجال تصنيع الأقنعة الواقية، وتصميم النماذج والإسطمبات الخاصة بالمسبوكات، والتعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية، وكذلك تصنيع معدات الميكنة الزراعية ذاتية الحركة والرى المحورى ومحطات الصرف الصحى، كما تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشتركة الحالية فى مجالات التدريب، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين وفود فنية من الشركات البريطانية وشركات الإنتاج الحربي المخطط التعاون معها فى المجالات المقترحة، والعمل على تحقيق نجاح فى هذه المجالات، وبما يمهد لتحقيق نجاح في مجالات تعاون مستقبلية بين الجانبين.

من جانبه، أثنى سفير المملكة المتحدة بالقاهرة على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربى المصرية، مشيداً بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية، كما أشاد بدور مصر فى تنظيم معرض "إيديكس 2018" الذى تم عقده خلال شهر ديسمبر العام الماضى، والذى شاركت فيه (24) شركة بريطانية.

كما أكد السفير على أن مصر من الدول التى ترغب الشركات البريطانية بالاستثمار فيها، وأن العلاقات بين الجانبين شهدت تطوراً إيجابياً، ورغبة كبيرة فى إقامة شراكات صناعية، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بين شركات الإنتاج الحربى، والشركات البريطانية فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية ، حيث تعتبر مصر سوقاً واعدة بمنطقة الشرق الأوسط، ويمكن اعتبارها مركزاً للانطلاق منه للأسواق العربية والإفريقية، خاصة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الافريقى، اعتباراً من شهر فبراير الحالى .