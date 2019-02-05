وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا عن شباب الجامعات وابتكارات ذوي الاحتياجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان حول فعاليات منتدى شباب الجامعات الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 27-31 يناير الماضي، بحضور ٤٥٠ طالبا وطالبة، ومشاركة عدد من السادة الوزراء في لقاءات مفتوحة مع الطلاب لعرض السياسات المختلفة بالوزارات.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، قال طايع: "تضمنت فعاليات المسابقة تقديم الطلاب لابتكارات واختراعات ومشروعات تخرج في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات المختلفة مثل الهندسة الطبية وغيرها، على أن تسهم الأعمال المقدمة في حل مشكلة من مشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة، ويتم التقديم للمسابقة إلكترونيا من خلال الرابط www.asrt.sci.eg".

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في فعاليات المنتدى، خطة الوزارة، التي شملت عدة محاور منها: دور الشباب والمرأة في تنفيذ كافة محاور وبرامج التنمية، وهيكل الاقتصاد المصري، والبنية الأساسية للدولة، ومشروع رواد 2030، وتشجيع فكر ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحر، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطة الإصلاح الإداري للجهاز الإداري للدولة، وميكنة الخدمات، والمدن الجديدة بالدولة، ورؤية مصر 2030، داعية طلاب الجامعات للمشاركة المجتمعية في تحديث الرؤية خلال شهر أبريل القادم، مشيرة إلى اختيار مجموعة من طلاب الجامعات ليمثلوا جامعاتهم؛ بهدف التعريف باستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

كما شملت فعاليات المنتدى لقاء اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بالطلاب، حيث أكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب، مضيفاً وضوح ذلك في تخصيص عامٍ للشباب، وإنشاء أكاديمية وطنية لتدريبهم وتأهيلهم للقيادة، فضلا عن الاستعانة بهم في مناصب نواب الوزراء والمحافظين من أجل تمكينهم، مشيرًا إلى أن رؤية وزارة الإنتاج الحربي تهدف إلى دعم الجهات والمؤسسات الحكومية وفقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن خطة تطوير الوزارة بدأت بالاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات والجهات البحثية، والشركاء الأجانب، مشيرا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج في التعرف على الجديد في مبادئ الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا أن تطوير العمل داخل الوزارة أسهم في مضاعفة الإنتاج وزيادة جودته.

وأوضح التقرير مشاركة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية في فعاليات المنتدى، واستعرض العديد من الموضوعات، منها: نجاح مساعي الدبلوماسية المصرية في استعادة دور مصر في محيطها الإفريقي تعزيزا للعلاقات التاريخية والمصالح الحيوية التي تربطها، موضحًا أن ذلك يأتي من خلال التركيز على مشروعات التنمية بصفة أساسية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، مؤكدا أن تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي يعد أمرا إيجابيا وجاء بناء على تفهم دول الاتحاد الإفريقي، وبناء على زيارات كثيرة قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دول القارة السمراء.

وأضاف التقرير: استضاف المنتدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موضحًا الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في دعم الأنشطة الطلابية بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، مشيدا بالأنشطة الطلابية داخل الجامعات، مؤكدا أهمية دعم ورعاية الأفكار والمبادرات الشبابية والطلابية، داعيًا الطلاب إلى المشاركة بالحضور أو التنظيم في مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر 2019، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد لهذا العرس الكروي العالمي بالشكل الذي يليق بصورة مصر.

ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى المسابقة القومية لدعم الابتكارات لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية والتي ينظمها قطاع الأنشطة بالوزارة، والمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 مارس 2019.