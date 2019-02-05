برلماني لممثل الضرائب: "عقد عبدلله السعيد 40 مليون إزاي المستندات تقول 9؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تسبب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن تهرب لاعبي كرة القدم من الضرائب، في حالة من الجدل بين عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثل مصلحة الضرائب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، وكيل اللجنة.

واستعرض محمد فؤاد عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، موضحا، أن هناك تلاعبًا في عقود اللاعبين أصبح علنيا وليس في الخفاء، ويتضح ذلك إعلاميا بشكل رسمي، لافتا لتداول قيمة عقد أحد اللاعبين الذي قُدر بقيمة 40 مليون جنيه، لكن عند تقديم العقد الخاص به لاتحاد الكرة اتضح أن المبلغ الرسمي قدره 9 ملايين جنيه فقط.

واستند النائب محمد فؤاد في طلب الإحاطة المقدم منه، إلى الوقائع التي نشرتها بعض المواقع، بشأن تهرب اللاعبين من دفع الضرائب.

ومن جانبه، عقب ممثل مصلحة الضرائب، بأن المصلحة، ملتزمة بما تنص عليه العقود الرسمية، المحررة بين النادي واللاعب، من مبالغ مالية، متابعا، "أنا مش مخبر".

من جانبه، تدخل النائب طارق حسانين، موجها حديثه لممثل الضرائب، قائلا: "البلد كلها عارفة إن عقد عبدلله السعيد 40 مليون، في حين أن المستندات تقول 9 ملايين فقط، يبقى أنت كدة بتغش 100 مليون مواطن".

وعقب رئيس الاجتماع، موجها حديثه لممثل الضرائب، "أنت عرفت أهو إيه الإجراء اللي هتاخده".

وأوصت اللجنة، بإعداد مذكرة لوزارة المالية، لمراجعة العقود المبرمة بين اللاعبين والأندية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العقود المخالفة.