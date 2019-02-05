"الإسكان": إعلان أسماء المقبولين بالإعلان العاشر الاجتماعي أبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الإجتماعي، إنه يجرى إعلان أسماء الحاجزين المستوفيين لشروط الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي خلال شهر إبريل المقبل، كما سيتم إعلان منهم داخل الأولوية ومن هم خارجها.

وأضاف حسن، لمصراوي، الثلاثاء، أنه يجرى حاليا مراجعة ملفات المواطنين الذين تقدموا للحجز خلال شهر نوفمبر وديسمبر الماضي، لافتًا إلى أنه عدد المواطنين الذين سدادو مقدم الحجز وصل إلى 240 ألف مواطن.

وأشار إلى أن المواطنين من هم خارج الأولوية في الإعلان العاشر والذين من المقرر إعلان أسماؤهم، يمكن لهم الانتظار للتقديم في الإعلان المقبل أو سحب مقدم الحجز.

وطرحت وزارة الإسكان 60 ألف وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، نهاية 2018، ليتم تسليمها بعد 30 شهرًا، بمدن: "أكتوبر الجديدة –حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة".

وشملت الوحدات المطروحة للحجز غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى75 مترًا بسعر 185 ألف جنيه، و3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 مترًا، بسعر 225 ألف جنيه، بجانب وديعة الصيانة وتمثل 5% من قيمة الوحدة.