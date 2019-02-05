ضبط مدير شركة هارب من 372 حكم قضائي في التجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، في ضبط مدير شركة هارب من 372 حكم قضائي مختبأ بالتجمع الأول.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط المحكوم عليه " عاطف. ع . ح" 44 سنة، مدير إحدى شركات الاستثمار العقاري- ومقيم بدائرة قسم شرطة بدر ( صادر ضده 372 حكم بتهم "سرقة تيار" بلغ إجمالي قيمة الغرامات المحكوم بها عليه " 3 مليون و 490 ألف جنية" ، و خمس سنوات حبس)؛ وذلك حال تواجده بمحل اختبائه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.