ضبط تاجر عملة جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص، لاشتراكه مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملات الأجنبية، واستخدامها في الإتجار بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "عصام. ص" يعمل بإحدى الدول العربية"، وشقيقه "حسين" مقيم بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين، مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثاني، من خلال الحوالات البريدية ليقوم بصرفها، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصري، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.