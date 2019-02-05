"محمد وأمل" وراء مقتل سائق "توك توك" بالبحيرة.. والتحريات: الدافع السرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالغربية، اليوم الثلاثاء، في تحديد، وضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق مركبة توك توك بقصد السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغ بالعثور على جثة "محمد ى. ك" 24 سنة، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، بطريق فرعى بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وبه جروح طعنيه، وما تبين بسابقة قيام والده بالإبلاغ بذات التاريخ بغيابه عقب خروجه للعمل على مركبة "توك توك" وتوجهه رفقة مجهولان لتوصيلهما من موقف شيشة الأنعام بإيتاي البارود إلى مدينة كفرالزيات.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من، "محمد م. م" 32 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سرقة، سلاح أبيض"، و"أمل أ. م"- زوجته- 21 سنة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة حيث قاما باستدراج المجنى عليه من مدينة إيتاى البارود بنطاق أمن البحيرة إلى مكان الواقعة، وقام المتهم الأول بالتعدي عليه وطعنة بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته واستولى على هاتفه المحمول، أضاف بقيامه بترك مركبة التوك توك خشية افتضاح أمره، وأرشد عن "الهاتف المستولى عليه من المجنى عليه- الأداة المستخدمة".

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جاري تكثيف الجهود لضبط مركبة التوك توك الخاصة بالمجني عليه.