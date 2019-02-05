شرطة النقل تعثر على طفل تائه في محطة قطارات طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: عثرت الأجهزة الأمنية بشرطة النقل والمواصلات، على طفل بمحطة سكك حديد طنطاـ يبلغ من العمر حوالي 6 سنوات، وتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لحين التوصل لأسرته. كان قسم شرطة محطة سكك حديد تلقى طنطا بلاغاً من إحدى السيدات بعثورها على طفل تائه بساحة محطة سكك حديد طنطا، وبالفحص تبين أنه يبلغ من العمر حوالي 6 سنوات، وبمناقشته لم يستدل منه على أية بيانات" وأدلى باسمه "يوسف حسن". وتم تقديم الرعاية اللازمة للطفل والتنسيق ومديرية أمن الغربية لاستكمال الإجراءات القانونية وإيداعه إحدى دور الرعاية، واتخاذ إجراءات النشر ومواصلة الجهود للتوصل لأسرته.

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