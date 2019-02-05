أخبار مصر | الاعتداء على رئيس قسم المسالك أثناء عملة بمستشفى التحرير العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاعتداء على رئيس قسم المسالك أثناء عملة بمستشفى التحرير العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك في أثناء توقيعه الكشف على المرضى فى العيادة الخارجية، صباح أمس، حيث ألقى المتهم كوبا من الشاي الساخن في وجهه، ما أحدث به إصابات وحروق في الصدر، بخلاف الإساءة إليه بالسب والقذف وذلك في وجود عدد من المرضى وشهود على الواقعة.
وتم أخذ أقوال الطبيب المجني عليه، والتحقيق مع المتهم وحجزه فى قسم إمبابة لحين عرضه على النيابة المسائية.
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