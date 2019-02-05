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أخبار مصر | الاعتداء على رئيس قسم المسالك أثناء عملة بمستشفى التحرير العام

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاعتداء على رئيس قسم المسالك أثناء عملة بمستشفى التحرير العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتدى مواطن على الدكتور محمد عبد الحميد، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة، وذلك ردًا على إصراره بأن يُحضر المريض تذكرة الكشف ليصف له فيها الدواء المطلوب.

وجاء ذلك في أثناء توقيعه الكشف على المرضى فى العيادة الخارجية، صباح أمس، حيث ألقى المتهم كوبا من الشاي الساخن في وجهه، ما أحدث به إصابات وحروق في الصدر، بخلاف الإساءة إليه بالسب والقذف وذلك في وجود عدد من المرضى وشهود على الواقعة.

وقد حررت المستشفى بلاغا رسميًا بواقعة الاعتداء باسم المنشأة الطبية ليوصف التعدى على أنه تعد على موظف في أثناء تأدية عمله وتعد على مؤسسة حكومية.

وتم أخذ أقوال الطبيب المجني عليه، والتحقيق مع المتهم وحجزه فى قسم إمبابة لحين عرضه على النيابة المسائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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