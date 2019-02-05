أخبار مصر | "الجفري" يلقي محاضرة بعنوان "التكوين الدعوي للإمام" في أكاديمية الأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجفري" يلقي محاضرة بعنوان "التكوين الدعوي للإمام" في أكاديمية الأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، محاضرة في أكاديمية الأوقاف تحت عنوان "التكوين الدعوي للإمام" في أكاديمية الأوقاف.

وقال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، في تصريحات له، إن المحاضرة التي ألقاها ضمن نسق توعوي شامل يشرف عليه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

ويقوم بالتدريس بالأكاديمية كل من فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.

ويحاضر بالأكاديمية فضيلة الدكتور عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار السابق، وفضيلة الشيخ الحبيب على الجفرى، والدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف الأسبق، وفضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الكريم صالح وكيل كلية القرآن الكريم بطنطا السابق.ويقوم بالتدريس بالأكاديمية كل من فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.

كما يحاضر بالأكاديمية فضيلة الدكتور عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار السابق، وفضيلة الشيخ الحبيب على الجفرى، والدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف الأسبق، وفضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الكريم صالح وكيل كلية القرآن الكريم بطنطا السابق.