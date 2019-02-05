مصر | سقوط عاطل بحوزته كيلو فودو بعين شمس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط "محمد. أ"، 20سنة، ومقيم بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالى، سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والسلاح للدفاع، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.

وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.

وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.

ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.