كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات بالسلام وعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بمنطقتي السلام وعين شمس.
وتعود البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات من ضبط "هاني م. ح"- سن 43 ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، سبق إتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات" ومحكوم عليه في قضية "سلاح بدون ترخيص"، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 1,220 كيلو جرام، مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وكما تمكنت من ضبط "إيهاب. ر"، 29سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق إتهامه فى 6 قضايا آخرهم "مخدرات"ومحكوم عليه فى قضية "ضرب. وبحوزته ( 200 جرام لمخدر الحشيش، 40 قرصا مخدرا، مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.
حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.
وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.
ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر | القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات بالسلام وعين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.