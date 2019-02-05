مصر | أمن الجيزة يفحص 38 شخصا مشتبه بهم في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يفحص 38 شخصا مشتبه بهم في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال المرور عن ضبط 11 سحب متنوع، 14 نموزج 125، 38 حالة اشتباه، وفي مجال المرافق تم ضبط 95 كرسى، 24 ترابيزة، 5 ميزان، 6 ترولي، 34 ترابيزة، 12 استاند، 7 مليكان، 6 ترولي، 7 ميزان، 6 مدرج فاكهة، 4 شمسية، 12 إعلان.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.