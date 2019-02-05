مصر | ضبط 18 ألف علبة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية داخل محل ومخزن بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 18 ألف علبة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية داخل محل ومخزن بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط ١٧٩٩٠ علبة سجائر "مستوردة" مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية داخل محل ومخزن بمحافظة قنا.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، شنت حملة استهدفت المحال التجارية المعلوم عنها الاتجار في السجائر الأجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية، بنطاق محافظة قنا لمواجهة جرائم التهرب الضريبي والجمركي بالمخالفة للقانون بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ولجان من مصلحة الجمارك.

وأسفرت أعمال تلك الحملة عن ضبط "محل، مخزن" يحتويان على عدد ( ١٧٩٩٠ ) علبة سجائر مختلفة الأنواع.

وقدرت قيمة الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة ("247،365" مائتان سبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة خمسة وستون جنيهًا) تم سدادها للتصالح مع مصلحة الجمارك.