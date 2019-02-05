مصر | ٢٤ فبراير.. "الجنح" تعاقب طبيب تخدير بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في وفاة طفل بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٢٤ فبراير.. "الجنح" تعاقب طبيب تخدير بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في وفاة طفل بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح المرج، تأجيل محاكمة طبيب تخدير بتهمة الإهمال الطبي والتسبب فى وفاة طفل لجلسة 24 فبراير للحكم.

وقالت والدة الطفل في التحقيقات: "حجزت في مستشفى بالمرج وعملت التحاليل المطلوبة والدكتور قال لى كل حاجة مظبوطة، ودخل محمود العمليات، بعد مرور ساعتين على دخول محمود غرفة العمليات، فوجئت بالدكتور بيقولي السكر زاد عنده ولازم ياخد حقنه أنسولين مائي عن طريق المعدة، بعدها بساعة لقيتهم بيعملوا له عملية اللحمية، لقيت ابني بيضيع مني فروحت للمدير قالي هات عربية إسعاف عشان إحنا الرعاية عندنا مش كويسة"، مضيفًة: "جبت عربية إسعاف ونقلناه مستشفى تانية في منطقة عابدين، وكتبوا لي تقرير بالإنجليزي لإثبات حالة الطفل".

واستلمت النيابة التقرير الطبي الذي أدان الطبيب المسئول عن إجراء العملية، وفقا لما ذكره استشارى التخدير بمصلحة الطب الشرعى، والذي نص أن ما حدث من توقف بالقلب عقب الجراحة الأولى هو انسداد في المجرى التنفسي أثناء الإفاقة لإزالة الانبوبة قبل الإفاقة، وعدم ملاحظة المريض، وعدم اتباع القواعد الطبية وذلك لنزع الأنبوبة ونقل المريض بلا أنبوبة أو تنفس صناعي.

أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون في شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة في مجال جهود البحث الجنائي عن ضبط "3 سلاح ابيض، 3 دراجة بخارية، 5 مخالفات، 35 جزئي، 10 مستأنف، فحص مقهى، وتحصيل 490 مبلغ مالي، 12 غرامات، وضبط سلاح ناري، 2 قضية مخدرات، 2 جناية، سلاح ناري، 2 مسجل خطر، 57 جزئي، 2 جناية، 2 مخدرات، سلاح ناري، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط "75 كرسيا، 3 ترابيزة، 6 ثلاجة، 7 استاند، 8 ميزان، 2 فاترينة، 5 توك توك، 4 غلق وتشميع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.