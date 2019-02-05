مصر | "قضايا الدولة" تحصل على 14 مليون جنيه من إحدى الشركات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قضايا الدولة" تحصل على 14 مليون جنيه من إحدى الشركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، أنه في إطار حرصها على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية في ضوء اختصاصاتها الدستورية والقانونية، فقد قام قسم التنفيذ بفرع الهيئة ببنها أول بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١٢ مدني كلي حكومة شبرا الخيمة الصادر لصالح المدعي وزير المالية بصفته ضد إحدى الشركات بمبلغ ٣٠٢٤٠٠ جنيه قيمة الضرائب المستحقة عليها وفوائدها القانونية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

وأضاف سيد أن قسم التنفيذ بفرع الهيئة ببنها أول بدأ بالشروع في تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم ١٠ لسنة ٧ ق استئناف عالي طنطا اقتصادية الصادر لصالح وزير المالية بصفته ضد ذات الشركة بإلزامها بأداء مبلغ ١٤ مليون و٤٧٤ ألفا و٣١٦ جنيه للمستأنف بصفته قيمة الضرائب المستحقة على الشركة مع إلزامها بالفوائد القانونية بواقع ٤٪؜ من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

السيطرة على حريق معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب بجراج السيارات ومكاتب معهد الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق في مرفأ سيارات بأحد مباني ماسبيرو، وامتد لعدة مكاتب بمعهد الإذاعة والتليفزيون، وانتقلت 6 سيارات إطفاء على الفور لمحاولة إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده.

ويتواجد حاليا في موقع الحادث خالد فتح الله، رئيس المعهد، وخالد الدكروري، رئيس قطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام لمتابعة عمليات الإطفاء، وإطلاع قيادات ماسبيرو على حقيقة الأوضاع أولا بأول من موقع الحدث.

يشار إلى أن الحريق اندلع في العديد من الغرف بمقر المعهد ولم ينتج عنه أي إصابات في الأفراد ويقتصر خسائره على الأثاث الموجود في الغرف وجار العمل على إخماده.