مصر | السيطرة على حريق معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو دون إصابات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو دون إصابات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب بجراج السيارات ومكاتب معهد الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق في مرفأ سيارات بأحد مباني ماسبيرو، وامتد لعدة مكاتب بمعهد الإذاعة والتليفزيون، وانتقلت 6 سيارات إطفاء على الفور لمحاولة إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده.

ويتواجد حاليا في موقع الحادث خالد فتح الله، رئيس المعهد، وخالد الدكروري، رئيس قطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام لمتابعة عمليات الإطفاء، وإطلاع قيادات ماسبيرو على حقيقة الأوضاع أولا بأول من موقع الحدث.

يشار إلى أن الحريق اندلع في العديد من الغرف بمقر المعهد ولم ينتج عنه أي إصابات في الأفراد ويقتصر خسائره على الأثاث الموجود في الغرف وجار العمل على إخماده.