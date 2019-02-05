مصر | ضبط 3 من مرتكبي واقعة سرقة أجهزة كهربائية من داخل مقهى بأسيوط

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 من مرتكبي واقعة سرقة بعض الأجهزة الكهربائية من داخل مقهى بأسيوط، وإعادة المسروقات.

كان قسم شرطة ثان أسيوط تبلغ من "على ع. ع"، صاحب مقهى، كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة بعض الأجهزة الكهربائية من داخل المقهى.

,بتكثيف الجهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: "عمرو ع. ع" 42 سنة، عامل، سبق اتهامه في 8 قضايا "مخدرات، ضرب "، و"حسن ع. ع" 40 سنة، عامل، سبق اتهامه في 9 قضايا "سرقة، مخدرات"، و"علاء خ. إ"، 44 سنة، سائق، و"ياسر ر. ف"، 33، عامل، مسجل شقي خطر "فرض سيطرة" سبق اتهامه في 14 قضية "سرقة، مخدرات، ضرب"، مقيمون بدائرة القسم، مُستخدمين سيارة ملاكي قيادة المتهم الثالث.

,عقب تقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبحوزة المتهم الثاني (فرد خرطوش محلى الصنع).

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بسبب خلافات سابقة بين المتهم الأول، والمُبلغ وأرشدوا عن المسروقات بمنزل المتهم الرابع "تم ضبطها".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.