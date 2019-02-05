مصر | شرطة المرافق ترفع الإشغالات بـ10 مناطق في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق ترفع الإشغالات بـ10 مناطق في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، بدوائر أقسام ومراكز أول أكتوبر، العمرانية، الحوامدية، بولاق الدكرور، الهرم، جنوب الجيزة، العجوزة، منشأة القناطر، الصف، العياط.

وتنوعت مابين ضبط كراسي خشب، ثلاجات عرض، واعلانات مخالفة واستاندات، وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.